KOLUMNE «SCHNEE VON GESTERN» Meine Nächte auf der Musikwelle Nachts liegt unser Autor immer wieder mal wach im Bett. Er mag diesen Dämmerzustand – vor allem, wenn dazu im Hintergrund noch sein Lieblingsradiosender läuft. Hans Graber 01.04.2022, 17.54 Uhr

In der verblichenen Luzerner Tageszeitung «LNN» gab es einst eine samstägliche Kolumne mit dem sinnigen Titel «Schlaflose Nächte». Geschrieben hat sie ein weiser älterer Herr, der stets geheimnisvoll lächelte. Weil es noch keine E-Mails gab, brachte der Herr den Text am Freitagmorgen auf die Redaktion. Er wirkte jeweils so, wie wenn er tatsächlich kein Auge zugetan hätte in der Nacht davor, auch trug er immer so eine Art Schlarpen.

Der modernen Technik sei Dank, dass man heute seine Texte nicht mehr auf die Redaktionen bringen muss. Ich kann den Mitmenschen ersparen, meiner schon am frühen Morgen ansichtig zu werden. Vielleicht würden sie auch denken, ich hätte eine schlaflose Nacht hinter mir, selbst wenn ich in den Massschuhen und nicht in den Adiletten aufkreuzen würde. Aber obwohl ich tendenziell wohl immer etwas zerknittert wirke, leide ich nicht an Schlaflosigkeit.

Ab und zu ein bisschen wach sein in der Nacht hat seinen Reiz. Bild: Raimund Erni

Was aber stimmt: Ich liege nachts manchmal länger wach. Allerdings nicht, weil ich keinen Schlaf finde, sondern weil ich gerne auch um 2, 3 oder 4 Uhr ein bisschen wach bin. Oder jedenfalls so in einem Dämmerzustand. Schlafforscher betonen zwar immer wieder die Wichtigkeit des Durchschlafens, aber das muss ja nicht für alle gelten. Überhaupt, je mehr den Leuten eingeredet wird, wann, wie und wie lange sie zu schlafen haben, desto eher entwickeln sie Schlafstörungen, wenn sie die Vorgaben nicht erfüllen.

Ich habe keine Störung, zumindest nicht in Sachen Schlaf. Meine nächtliche Lieblingsbeschäftigung ist Radiohören, mit dem alten Handy und Kopfhörer. Radio SRF, denn da läuft nicht einfach ein computergesteuertes Musikprogramm.

Bei SRF sitzt im Studio auch in tiefster Nacht mindestens eine Person, mit Namen wie Yvonne Lambrigger, Corsin Caviezel, Juliette Schild, Dominik Rolli, und neulich war nach schmerzlich langer Pause sogar wieder einmal mein absoluter Liebling zu hören. Luciana Brusa. Ein wirklich sehr schöner Name. Stündlich verlesen werden Nachrichten, und ab und an gibt’s auch eine Unfall-Verkehrsmeldung. Betroffen ist nachts fast ausschliesslich die Romandie, und man macht sich so seine Gedanken über die welschen Compatriotes.

Zur Hauptsache aber läuft Musik. Oft schalte ich auf die SRF-Musikwelle, wo Ländler, Jodel, Schlager, vereinzelt auch Märsche, Dixie und oft ganz schlimme Coverversionen von vergangenen Hits abgespielt werden. Zum Zuge kommen Formationen wie die Kapelle Purzelbaum oder das Duo Treibsand. Ich frage mich jeweils, ob ausser mir sich sonst noch jemand das antut.

Sicher ist: Im Morgengrauen hören andere mit, denn kurz nach 6 Uhr kann man der Musikwelle-Redaktion – wie üblich bestückt mit Quoten-Walliser und Quoten-Bündner – anrufen, ein Musikstück wünschen und jemanden grüssen. Gestern war’s eine Franziska aus Raperswilen TG, die einen Franziska-Club gegründet hat, sich «Franziska» vom grandiosen Fabrizio De André wünschte und damit alle Franziskas grüsste.

Auch schon war eine Frau aus Olten am Apparat, die geradezu frohgemut davon berichtete, dass nach Jahren endlich die Ursache für ihr Leiden gefunden wurde – sie sei manisch-depressiv. Oder ein Mann aus dem Züribiet, der sich dieses Stück wünschte, in welchem ein «Tubel» vorkomme, mit dem er gleich die ganze Schweiz grüssen wollte. Leider hat man den Titel nicht gefunden und stattdessen eine fade Melodie runtergenudelt. Und in Erinnerung geblieben ist mir auch jener Mann, der mit seinem Wunsch ausdrücklich niemanden grüsste, weil er absolut niemanden kenne, der die Musikwelle höre.

Es ist dies recht oft wie nicht mehr von dieser Welt. Aber ziemlich sicher ist es genau das, was mir an der Musikwelle so gefällt, auch und gerade in zappendusterer Nacht.