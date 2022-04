Stadtwärts-Kolumne Luzerner Zeitung

Kolumne Stadtwärts Bargeld-Nostalgie beim Schuhmacher Als unser Autor vor kurzem in einer Schuhreparatur-Werkstätte die Schuhe seiner Frau abholen wollte, erlebte er eine Überraschung. Hugo Bischof 10.04.2022, 19.25 Uhr

Es gibt sie noch in der Stadt Luzern, die kleinen Schuhreparatur-Werkstätten. So etwa die Schuhmacherei Garofalo an der Zürichstrasse 35, wo meine Frau seit Jahren ihre Schuhe reparieren lässt - zu ihrer vollsten Zufriedenheit. Der Service ist perfekt, freundlich und pünktlich. Wenn sie ihre Schuhe zurückholt, sind sie wieder wie neu.