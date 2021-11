Kolumne «Stadtwärts»: Ich mag keine Fasnacht

Kolumne «Stadtwärts» Fasnacht: Da muss ich durch Unser Autor wagt in seiner ersten Kolumne das Bekenntnis schlechthin – und schreibt über seine Abneigung gegenüber der Fasnacht Pascal Studer 07.11.2021, 17.00 Uhr

Ich beginne mit einer Beichte: Ich mag keine Fasnacht. So, jetzt ist er raus, der Tabubruch schlechthin hierzulande. Doch als grosser Verfechter von Transparenz und Ehrlichkeit folge ich der Maxime, dass es bei unangenehmen Dingen meistens besser ist, schnell mit der Sache rauszurücken. Und was bitteschön ist unangenehmer, als ein Journalist bei der Luzerner Zeitung zu sein, der gleichzeitig diese «rüüdige» Zeit nicht ausstehen kann?

Ich weiss: Wahrscheinlich übertreibe ich. Sicherlich gibt es ganz viele unangenehmere Dinge. Vor allem in diesem Zusammenhang. Etwa, wenn ich «rüüdig» mit nur einem Umlaut geschrieben hätte. Oder von den «drey scheenschte Dääg» fabulieren würde. Das wäre unverzeihlich, ja geradezu Gotteslästerung. Auch unangenehm: Wenn man als Fasnachtsabweichler inmitten des Orts des Geschehens leben würde: der Luzerner Altstadt. Also – und jetzt kommt’s – in meiner Nachbarschaft.

Werden die Tage kürzer und die Nächte kälter, wird mir jedes Jahr bewusst, dass die fünfte Jahreszeit gnadenlos näherkommt. Und weil ich vor etwas mehr als einem Jahr in das Auge des Sturms gezogen bin, wird sie mich heuer mit voller Wucht erwischen: nämlich direkt vor meiner Haustür. Von daher bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als in das Meer von Klamauk, Konfetti und Kafi Luz einzutauchen. Und mich mit denen zu freuen, die die Fasnacht seit über einem Jahr «rüüdig» vermissen.