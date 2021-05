Kommentar Wegweisender Prozess: Was Apple von Coop unterscheidet 30 Prozent zwackt Apple von jedem Verkauf im App Store ab. Das will Game-Hersteller Epic nicht mehr länger akzeptieren. In den USA ist es zum Gerichtsprozess gekommen. Warum dieser auch für Nutzer wichtig ist. Raffael Schuppisser 04.05.2021, 05.00 Uhr

Getty

Egal ob man einen Apfel oder eine Birne in seinen Einkaufswagen legt – kauft man bei Coop ein Produkt, verdient der Grossverteiler immer daran mit. Das ist bei Apple nicht anders. Erwirbt man im App Store ein Programm oder zahlt man in einer App für einen Inhalt, verdient der Tech-Riese daran mit. Egal, ob es um Musik, Software oder die elektronische Ausgabe einer Zeitung geht. In der Regel zwackt Apple satte 30 Prozent ab – in Ausnahmefällen 15.