Mein Thema Tod – und was dann? Gedanken über unsere irdische Endlichkeit Hansruedi Kleiber 17.06.2021, 15.14 Uhr

Hansruedi Kleiber, Präfekt Jesuitenkirche Luzern

Die Pandemie hat uns die Realität des Todes neu und auf erschütternde Weise nahegebracht. Die Lastwagen mit den Särgen in der Lombardei konnten niemanden kaltlassen. Den Tod zu verdrängen, ging nicht mehr. Viele haben sich angesichts der vielen Opfer Gedanken gemacht über das Leben, das Sterben und den Sinn des Ganzen. Wir sind uns unserer Endlichkeit bewusst und fragen über die Grenze des Lebens und der Welt hinaus. Manche sagen sich: Nach dem Tod ist alles aus. Andere suchen in religiösen Vorstellungen aus dem Fernen Osten Antwort und Halt. Seelenwanderung und Wiedergeburt sind für sie plausibel.

Was glauben Christinnen und Christen? Der Glaube an die Auferstehung der Toten ist laut Umfragen am Verdunsten. Dies wohl auch deswegen, weil er mit Ansichten verbunden wurde, die den Menschen unserer Zeit nicht mehr glaubwürdig erscheinen. Was Not tut, ist eine Sprache, die das ursprünglich Gemeinte so ausdrückt, dass es in seiner existenziellen Bedeutung für die Menschen deutlich wird. Eine grosse Herausforderung an alle, die im Dienst der christlichen Botschaft stehen. Sie lautet: Gott ist die Liebe. Dann aber kann der Tod nicht das letzte Wort behalten.

Hansruedi Kleiber,

Präfekt der Jesuitenkirche Luzern

hansruedi.kleiber@kathluzern.ch