Mein Thema Zeit gewinnen Gedanken zur Schnelligkeit im Alltag. Verena Sollberger 30.07.2021, 05.00 Uhr

Verena Sollberger, Pfarrerin

«Chi ha prescha perda seis temp», also: Wer in Eile ist, verliert seine Zeit! Die Inschrift an einem Haus in Ardez, Kanton Graubünden, springt mir ins Auge. Notabene erst an meinem letzten Ferientag. Ist das nicht ein Widerspruch? Wenn ich etwas schnell erledige, dann gewinne ich doch Zeit. Zeit für mich. Zeit für andere Aufgaben. In immer weniger Zeit mehr produzieren, mehr leisten, schneller sein, um konkurrenzfähig zu bleiben, Stellen kürzen, auch wenn der Arbeitsumfang derselbe bleibt – das ist doch heute oft die Devise.