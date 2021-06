Fabio Iten neuer Fraktionschef von Die Mitte Kanton Zug

Nachfolge Die Mitte Kanton Zug hat einen neuen Chef Der Unterägerer Fabio Iten übernimmt das Amt per Anfang August. Er folgt auf den bisherigen Fraktionschef Thomas Meierhans. 22.06.2021, 09.47 Uhr

Fabio Iten.

(fae) Der 29-jährige Fabio Iten ist seit 2019 für Unterägeri im Kantonsrat und Mitglied der Kommission für Hochbau sowie der Kommission für Gesundheit und Soziales. Beruflich ist Iten als Leiter Türfachplanung in der Geschäftsleitung eines Schliess- und Zutrittstechnik Unternehmens mit Sitz in Baar tätig. Er folgt auf Thomas Meierhans, der aufgrund seiner zunehmenden beruflichen Belastung nach über drei Jahren sein Amt als Fraktionschef in neue Hände übergibt.