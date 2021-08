Schnee von Gestern Es kommt ganz schlimm. Alles. Hans Graber 07.08.2021, 05.00 Uhr

Der Juli 2021 war nicht nur der regenreichste Monat seit 1864, er brachte obendrein ein neues Höchstmass an Warnungen. Zu den nicht enden wollenden Corona-Drohbotschaften gab es auf allen Kanälen unzählige Warnungen vor Unwettern und Überschwemmungen. Speziell hervorgetan hat sich bei mir die App «Wetter-Alarm», die zuweilen im Zehn-Minuten-Takt Warnungen abfeuerte, laufend schwankend zwischen «mässiger» und «erheblicher Gefahr entlang der Reuss».

Es kann sich halt alles rassig ändern. Meteo Schweiz riet denn auch dazu, man solle wegen der Unberechenbarkeit der Gewitter- und Hagelzüge auf dem Smartphone selber den Wetterradar verfolgen. Fragt sich nur, welchen. Meteo Schweiz? SRF Meteo? Landi? Je nachdem sieht das Radarbild anders aus. Am besten fährt man, wenn man übers Ganze gesehen immer vom schlechtesten Fall (violett) ausgeht.

Damit aber nicht genug. Allein in den zwei letzten Wochen wurde in unseren Medien unter anderem gewarnt vor Stress für Tiere am 1. August, vor unseriösen Anbietern von Maler- und Gipserarbeiten, vor E-Zigaretten, vor normalen sowieso, vor Batterien mit Bitterstoffbeschichtung, vor der Spaltung der Weltwirtschaft, vor der Spaltung der Gesellschaft, vor der Spaltung der Schweiz, vor chinesischen Smartphones, vor dem Japankäfer, vor einem Libido- und Lustempfinden-Verlust.

Hier kurz tief durchatmen.

Weiter gewarnt wurde vor Pannenhilfe-Piraterie auf kroatischen Autobahnen, vor leeren Flügen, vor Dachbränden, vor Dachschäden, vor Cyberattacken, vor der Offensivkraft des FC Schaffhausen, vor einem richtigen Krieg (gibt es auch falsche?), vor geschlossenen Beizen (bitte nicht!), vor dem Japankäf… halt, den hatten wir schon. Dafür aber warnte der Papst energisch vor falschen Auslegungen des Evangeliums. Und gewarnt wurde vor «Italiamo Pesto alla Genovese, 190 g» von Lidl. Ich könnte noch weiterfahren, bin aber etwas erschöpft und lasse es damit erst einmal gut sein.

Ja, einiges an Warnungen muss sein und ist absolut sinnvoll. Nur: Wirklich Wichtiges droht im Warn-Tsunami unterzugehen und nicht mehr ernst genommen zu werden. Man stumpft ab. Es wird einem alles egal. Mir jedenfalls, obwohl ich ein eher ängstlicher Mensch bin.

Weniger Warnungen wären mehr. Aber wie erreicht man das? Vielleicht könnte man ähnlich wie den Preisüberwacher die Funktion eines nationalen Warnüberwachers schaffen, der alle Warnungen prüft und dann entscheidet, ob man damit die Leute aufschrecken soll oder nicht. Aber das dürfte jeweils dauern. Zur Warnungs-Reduktion könnte indes auch eine angeblich in alten Zeiten gepflegte Methode beitragen. Weil man sie für das Unheil verantwortlich machte, wurde den Überbringern schlechter Nachrichten gerne auch mal der Kopf abgehauen. So weit würde ich nicht gehen. Höchstens in begründeten Ausnahmefällen. Dies einfach schon mal als kleine Warnung.