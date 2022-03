Stadtwärts Ein besonderes Altersheim für Kriegstreiber Der Krieg in der Ukraine beschäftigt auch unseren Kolumnisten. In der aktuellen Lage findet er Trost in der Musik. Doch unangenehme Fragen lassen ihn nicht los. Ein Appell zur Reflexion. Pascal Studer 07.03.2022, 05.00 Uhr

Die Welle der Solidarität für Ukraine hat längstens auch Luzern erreicht. Erkennbar war sie etwa am vergangenen Freitagabend auf dem Kornmarkt in der Altstadt. Bild: Dominik Wunderli (4. März 2022)

Wissen Sie, was Ihre Passion ist? Etwas, was bei Ihnen wirklich Leidenschaft entfacht? Sie müssen überlegen? Ich war auch etwas ratlos. Nicht, dass ich mich nicht beschäftigen könnte. Vielmehr beobachte ich bei mir eine grosse Begeisterungsfähigkeit für noch so kleine Dinge. Ich kann etwa völlig ausflippen, wenn mir im Sommer eine tolle Sugo mit frischen Tomaten gelingt. Aber Kochen als meine Passion? Nein, das ist zu wenig.

Da kam die Hilfe von meiner Schwester gerade recht. Etwas augenrollend meinte sie: «Pascal, das ist doch einfach bei dir. Deine Passion ist die Musik.» Recht hat sie, denke ich, während ich bei mir etwas erstaunt eine gewisse Hybris in Sachen Selbstreflexion registriere – ist mir doch seit Kindesbeinen klar, dass ohne Musik das Leben tatsächlich ein Irrtum wäre. Ich fand zudem schon immer, dass sie vor allem dann von unvorstellbarem Wert ist, wenn auch der Text zum Nachdenken anregt. Und in einer Zeit, in der die Welt Kopf steht, scheint mir dies durchaus angebracht.

Das wird sich in den 1980er-Jahren wohl auch Roger Waters gedacht haben. Der damalige Sänger und Bassist von Pink Floyd singt in «The Fletcher Memorial Home», wie er am liebsten alle «unheilbare Tyrannen» in ein besonders eingerichtetes Altersheim bringen würde. Es würde ihnen an nichts fehlen, nur die Wände des Gebäudes wären die Grenzen ihrer wirren Fantasien.

Es wurde viel über Wladimir Putins Invasion in die Ukraine geschrieben. Über diesen widerlichen Völkerrechtsbruch, die zerbombten Städte und zerstörten Lebensentwürfe. Seither kreisen meine Gedanken. Und unangenehme Fragen lassen mich nicht los. Wie feiert man etwa Fasnacht, wenn fast zeitgleich zum Urknall in Luzern in der Ukraine Bomben fallen? Haben wir endlich begriffen, dass das Setzen auf erneuerbare Energien auch sicherheitspolitisch opportun ist oder verlieren wir nun in einem weltweiten Wettrüsten die Klimakrise aus den Augen?

Und vor allem: Weshalb findet unsere Gesellschaft plötzlich ihr grosses Herz für Flüchtlinge? So wunderbar und richtig die aktuelle Bewegung auch ist: Wir wissen seit Jahren, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken, im Westbalkan verschwinden oder unter menschenrechtswidrigen Umständen in Griechenland leben. Was ist dieses Mal anders? Worin unterscheidet sich die Syrerin von der Ukrainerin?

Ich habe noch nicht auf all diese Fragen eine Antwort gefunden. Eines weiss ich jedoch sicher: Nämlich wie schön es wäre, Wladimir Putin in ein besonders eingerichtetes Altersheim einzuweisen, weit weg vom roten Knopf. Denn wer weiss: Vielleicht würde er dort sogar eine Passion finden, die keine Menschenleben zerstören würde.