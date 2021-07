Kommentar Neues Luzerner Theater: Nur ein «Wow-Effekt» ist gut genug Mit der Lancierung des Architekturwettbewerbs für den Theater-Neubau gehen die Verantwortlichen ein grosses Risiko ein. So hoch der Einsatz, so exzellent muss das Resultat sein. Robert Knobel 03.07.2021, 05.00 Uhr

Das Luzerner Theater mit der Jesuitenkirche im Hintergrund. Bild: Pius Amrein (luzern, 4. Juni 2021)

Im Oktober startet der Architekturwettbewerb für den Neubau des Luzerner Theaters. Die Verantwortlichen nehmen dabei ein grosses Risiko auf sich. Denn der deutlich grössere Neubau wird mit allen juristischen Mitteln bekämpft werden – legitimiert durch eidgenössische Gutachten, die den teilweisen Erhalt des alten Stadttheaters fordern.

Doch für Stadt, Kanton und Theater gibt es keine Alternative zum Neubau am Luzerner Theaterplatz: Das heutige Gebäude ist für einen modernen Theaterbetrieb kaum noch brauchbar, und ein alternativer Standort ist nicht in Sicht. Der Neubau-Entscheid ist vernünftig – auch deshalb, weil seit fast 200 Jahren an der Reuss Theater gespielt wird. Welcher andere Ort wäre prädestiniert, einem der wichtigsten Kultur-Leuchttürme eine zeitgemässe und würdige Infrastruktur für den Start ins dritte Jahrhundert zu bieten? Der Erhalt der Theatertradition an diesem Ort ist auch eine Art ideeller Denkmalschutz und sollte nicht weniger gewichtet werden als der Schutz von historischer Bausubstanz.

Beim Architekturwettbewerb wird mit grosser Kelle angerührt – er kostet 2,5 Millionen Franken! Auf den Architektenteams und der Jury lastet eine enorme Verantwortung. Sie müssen sich bewusst sein, dass die städtebauliche Integration des neuen Gebäudes das absolut zentrale Kriterium ist, mit dem alles steht und fällt. Die Erwartungen der Bevölkerung sind riesig: Alles andere als ein «Wow-Effekt» wäre zu wenig, um den Abschied vom vertrauten Stadttheater zu rechtfertigen.