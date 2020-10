Beim Contact Tracing muss der Kanton Luzern ehrlicher kommunizieren Mehrere Fälle zeigen, dass die Nachverfolgung von Corona-Infektionen im Kanton Luzern teils verzögert passieren. Umso wichtiger ist es, dass die Behörden transparent informieren. Roseline Troxler 14.10.2020, 05.00 Uhr

Ein Blick auf die Luzerner Coronastatistik zeigt: Die Lage hat sich zugespitzt. Die Fallzahlen zeigen wie in Nachbarkantonen stark nach oben – sind gar höher als Ende März. Wobei die grössere Zahl registrierter Fälle zu einem grossen Teil auf die klar höhere Testzahl zurückgeführt werden kann. So oder so: Die steigenden Fallzahlen belasten das Contact-Tracing stark. Der Kanton Luzern räumt ein, dass er die Kapazitäten erhöhen muss.