Kommentar Eine Schnelltest-Pflicht muss her Wird häufiger mittels PCR-Test nach Coronaviren gesucht kostet dies das Dreifache im Vergleich mit dem Schnelltest. Dies verursacht für die ohnehin stark belastete Staatskasse unnötige Kosten. Zoe Gwerder 27.02.2021, 09.41 Uhr

Wenn in Coronatestzentren öfter zu einem PCR-Test gegriffen wird statt zu einem Schnelltest, geht das uns alle an – uns Steuerzahler. Zwar ist das Vorgehen legitim, denn das BAG kennt keine Pflicht zu Schnelltests. Doch diese Praxis führt zu deutlich höheren Kosten. So bezahlt der Bund an die aufwendigere Auswertung des PCR-Test das Dreifache des Schnelltests.