Kommentar Härtefallregelung: Gleich lange Spiesse sind am wichtigsten Firmen, die besonders unter der Krise leiden, dürfen auf eine neue Härtefallregel hoffen. Doch das von Bund und Kantonen gezimmerte Instrument birgt Risiken. Alexander von Däniken 11.11.2020, 17.36 Uhr

Die gute Nachricht vorweg: Den Unternehmen, die besonders stark unter der Coronakrise leiden, wird geholfen. Der Bund stellt für eine neue Härtefallregelung schweizweit 200 Millionen Franken zur Verfügung. Und es ist davon auszugehen, dass den gebeutelten Branchen sogar noch mehr Geld zur Verfügung steht. Denn der Bund hat auch andere Finanzhilfen wie die Kurzarbeit verlängert.

Die schlechte Nachricht: Wie bei den Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie zeichnet sich ein föderalistischer Flickenteppich ab. Denn der Bund gibt nur den Rahmen vor, während die Kantone entscheiden, unter welchen Kriterien welche Firmen wie viel Geld erhalten. Im Kanton Luzern ist der finanzielle Rahmen seit gestern abgesteckt: 25 Millionen Franken werden es vorerst sein. Der kleinere, aber potentere Kanton Zug etwa hat bereits deutlich mehr Geld in Aussicht gestellt.

Die Gesamtsumme ist aber nicht so entscheidend wie der Beitrag pro Härtefall. Wenn etwa vergleichbare Reisebüros in Stans, Zug oder Sarnen von den Kantonen unterschiedlich unterstützt werden sollten, ist das schwer nachvollziehbar. Hier ist der Luzerner Finanzdirektor Reto Wyss beim Wort zu nehmen: Er versichert, die Zentralschweizer Kantone würden sich absprechen. Wenn das gelingt, ist es eher verschmerzbar, wenn die Härtefallfirmen in einigen Kantonen schneller zu ihrem Geld kommen als in anderen.