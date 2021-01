Kommentar 40 Millionen für geschlossene Luzerner Firmen: Aufstockung ist notwendig Die kommenden Ladenschliessungen setzen den Kanton Luzern unter Druck: Weil der Bundesrat die Härtefallhilfe lockert, muss der Regierungsrat nachziehen. Auch mit ungewöhnlichen Mitteln. Alexander von Däniken 14.01.2021, 17.45 Uhr

Die finanzpolitischen Grenzen sind im Kanton Luzern so eng wie klar. Einmalige Ausgaben ab 3 Millionen können dem Volk vorgelegt werden, ab 25 Millionen Franken müssen sie. Da mutet es speziell an, dass der Regierungsrat nach den gesprochenen 25 jetzt in Eigenregie weitere satte 40 Millionen Franken ausgibt.