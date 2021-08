Kommentar Abgesagte Määs: Argumente der Stadt Luzern sind wenig überzeugend Die Luzerner Herbstmesse ist zum zweiten Mal abgesagt – nach dem Motto: «Entweder eine richtige Määs oder gar keine». Doch diese Haltung ist enttäuschend. Robert Knobel Aktualisiert 30.08.2021, 20.36 Uhr

Die Määs 2021 ist abgesagt. Nicht etwa, weil der Bund die beliebte Luzerner Herbstmesse generell verboten hätte. Nein – die aktuelle Coronasituation verunmöglicht lediglich eine «traditionelle Määs» mit «ungetrübten Erlebnis- und Spassfaktor», wie es die Stadt Luzern ausdrückt. Nach über eineinhalb Jahren Erfahrung mit der Pandemie scheint das Verdikt «abgesagt» noch immer das einzige Rezept zu sein, um die Bevölkerung vor einer Infektion zu schützen. Zertifikatspflicht? Besucherlimiten? Mobile Teststationen, wie sie etwa das Street Food Festival eingesetzt hat? Ein Impfbus wie an einer Chilbi im Kanton Zürich? Fehlanzeige! Man hatte von Anfang an den Eindruck, dass solche Ideen für die Määs nie ernsthaft in Betracht gezogen wurden – nach dem Motto: «Entweder eine normale Määs, oder gar keine».