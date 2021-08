Die Elektromobilität braucht rasch einen Schub

Kommentar Beim Verkehr braucht es das Zusammenstehen der Reformkräfte Die Autos im Kanton Luzern werden deutlich sauberer. Doch weil ihre Zahl stark steigt, nehmen die CO 2 -Emissionen dennoch zu. Nun braucht die Elektromobilität rasch einen Schub. Lukas Nussbaumer 11.08.2021, 05.00 Uhr

Soll das Ziel von Netto-Null-CO 2 -Ausstoss bis 2050 erreicht werden, muss der Hebel vorab beim Verkehr angesetzt werden. Autos, Lastwagen und Töffs sind im Kanton Luzern für knapp 30 Prozent der CO 2 -Emissionen verantwortlich. Wer die aktuellen Statistiken betrachtet, zweifelt allerdings stark an der Erreichbarkeit des Klimaziels. Trotz sauber werdender Fahrzeuge steigt der CO 2 -Ausstoss munter an – weil der Verkehr ständig zunimmt. Und die ohne Benzin und Diesel angetriebenen Autos sind mit einem Anteil von weniger als einem Prozent noch immer die Ausnahme. Kein Wunder, fordern Grüne und Grünliberale nun schnell Massnahmen.