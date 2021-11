Kommentar Benpac am Ende: Die Leidtragenden sind die Angestellten Benpac-Chef Marco Corvi versprach viel und hielt wenig. Zwei Jahre nach den beiden vermeintlichen Firmenrettungen bleibt nur ein Scherbenhaufen. Christopher Gilb 18.11.2021, 16.30 Uhr

Viele mögen sich die Augen gerieben haben. Nur kurz nachdem Müller Martini Anfang 2019 bekanntgegeben hatte, den Standort in Stans schliessen zu wollen, trat Marco Corvi als Firmenretter auf. Ende des gleichen Jahres wiederholte sich die Geschichte bei Berghoff in Altdorf. Nur zwei Jahre später ist klar: Die Geschichte nimmt kein Happy End. Nach dem Rauswurf wegen unbezahlter Mieten in Altdorf und zuletzt in Stans hat Corvis Benpac-Gruppe nun bekanntgegeben, sich aus der Schweiz zurückzuziehen. 80 Angestellte verlieren ihren Job. Diverse Gläubiger bleiben zurück.