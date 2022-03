Kommentar Bundesmillionen für den Tourismus müssen klug eingesetzt werden Der Kanton Luzern begrüsst die vom Bund geplante Genesungskur für den Tourismus. Das Geld muss er aber auch klug einsetzen. Robert Knobel 23.03.2022, 05.00 Uhr

Geld vom Staat hat bei der Bewältigung der Coronakrise immer wieder kleine Wunder bewirkt. Daher ist es auch richtig, dass der Bund der Tourismusbranche noch stärker unter die Arme greifen will, denn dort ist die Krise noch längst nicht überstanden. Mit einem «Recovery-Programm» in der Höhe von 60 Millionen Franken will der Bund insbesondere dem Städtetourismus wieder zu alter Blüte verhelfen.