Kommentar «Chefsache» Abriss Luzerner Theater – Vorhang auf für den grossen Wurf Das alte Bühnenhaus an der Reuss soll einem neuen, zeitgemässen Theater weichen. Luzerner Stadtrat und Parlament stützen dies einhellig, der Architekturwettbewerb soll schon Ende 2022 ein Siegerprojekt hervorbringen. Allerdings: Die 20-köpfige Jury will eine Friss-oder-stirb-Strategie anwenden, die Öffentlichkeit soll nicht mitreden können im Wettbewerbsverfahren. Das geht nicht bei einem Projekt von solch herausragender Bedeutung für die ganze Region. Jérôme Martinu, Chefredaktor 25.09.2021, 05.00 Uhr

Soll einem zeitgemässen und für die breite Öffentlichkeit zugänglichen Neubau weichen: Das Luzerner Theater.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 10. Mai 2021)

Die Einhelligkeit ist erstaunlich. Gaben sich der Luzerner Stadtrat und Teile des Parlament zunächst noch vorsichtig bis unterwürfig, herrscht nun Geschlossenheit: Das alte Stadttheater soll abgerissen werden, entgegen der Empfehlung von Eidgenössischem Denkmal- und Heimatschutz. Vorhang auf also für den grossen Theater-Wurf, den die Kulturstadt Luzern verdient!

Der Zeitplan ist sehr ehrgeizig: Innert wenig mehr als einem Jahr, bis Ende 2022, sollen der Architekturwettbewerb ausgeschrieben, die erwarteten 80 bis 100 Entwürfe aus dem In- und Ausland beurteilt und das Siegerprojekt erkoren werden. Angesichts dieser Eckpunkte kommt der 20-köpfigen Wettbewerbsjury eine enorm wichtige Stellung zu. Diese setzt sich zusammen aus Fachleuten aus Architektur, Kultur und Verwaltung.

Ein erster Jury-Entscheid ist bereits gefällt: Die Öffentlichkeit soll – entgegen der Ankündigung – während des Wettbewerbs nicht Mitjurieren können. Dies aufgrund von «negativen Erfahrungen» aus öffentlichen Mitwirkungen in anderen Städten und wegen der Anonymisierung der teilnehmenden Architekturbüros. Das tönt eigenartig. Und es ist störend. Denn in der Jury ist keine Aussensicht, etwa via Parlamentarier oder via Akteure der Wirtschaft, vertreten. Die Einbindung der Öffentlichkeit auf dem Weg zum neuen Theater ist aber unabdingbar bei einem Projekt von derart herausragender Wichtigkeit für Stadtbild, Kultur und für die ganze Bevölkerung. Zum Glück ist noch genügend Zeit für Korrekturen.