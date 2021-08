Kommentar «Chefsache» Das Projekt U-Velostation der Stadt Luzern ist kurzsichtig und widersprüchlich Mit dem Drahtesel ans Ziel in der Luzerner Innenstadt: Das ist effizient, platzsparend, umweltschonend – gerade darum geniesst die Veloförderung verkehrspolitisch höchste Priorität bei Stadtrat und Parlamentsmehrheit. Umso eigenartiger ist es, dass ebendieser Stadtrat mit den Velos auf der Bahnhofstrasse aufräumen und stattdessen eine über 19 Millionen Franken schwere unterirdische Parkingstation bauen will. Jérôme Martinu, Chefredaktor 28.08.2021, 05.00 Uhr

So soll die Einfahrt in das unterirdische Veloparking an der Bahnhofstrasse Luzern dereinst aussehen. Visualisierung PD

Die prominente Luzerner Bahnhofstrasse ist nun weitgehend autofrei. Und sie soll ab 2025 auch quasi velobefreit werden: Die Zweiräder sollen praktisch allesamt in ein unterirdisches Parking mit 1200 Plätzen, 500 davon kostenpflichtig. Noch ganze 70 offizielle oberirdische Abstellplätze will die Stadt von der Hauptpost bis zur Jesuitenkirche markieren. Also dort, wo heute Hunderte Velos stehen und wo bereits zwischen den ersten fünf Bäumen ab Seebrücke täglich mindestens 70 Velos parkiert sind. Um die oberirdische «Velobefreiung» durchzusetzen, ist als härtestes Mittel gar ein Parkverbot denkbar. Im Ernst? Höchste Zeit für eine breite Debatte zur Zweckmässigkeit dieses Projekts.