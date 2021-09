Neuer Standort für Luzerner Museen: Dieser Streit ist museumsreif

Kommentar «Chefsache» Dieser Streit ist museumsreif Zusammenführung von Naturmuseum und Historischem Museum ja, aber sicher nicht dort, wo die Luzerner Kantonsregierung das gerne hätte. Das grosse Umzugsprojekt ist politisch fast schon tot, höchste Zeit also für einen regierungsrätlichen Kurswechsel. Jérôme Martinu, Chefredaktor Jetzt kommentieren 18.09.2021, 05.00 Uhr

Politisch umstrittenes Projekt: Natur- und Historisches Museum sollen gemäss Luzerner Regierungsrates in alte Zeughaus (links im Hintergrund) umziehen.

Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 14. September 2021)

«Das Zeughaus als Standort ist ein totes Pferd, steigen Sie bitte ab.» Dieser Appell der SP an den Luzerner Regierungsrat lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Und dies völlig zu Recht. Was ist passiert? Der Luzerner Regierungsrat will Natur- und Historisches Museum ins alte Zeughaus der Stadt Luzern verlegen. Am bisherigen Standort am Kasernenplatz sollen die kantonalen Gerichte endlich einen gemeinsamen Platz finden.