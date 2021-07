Kommentar «Chefsache» Hochbetrieb für Feuerwehrleute und Zivilschützer: Danke für euren grossen Einsatz! Dauerbetrieb rund um die Uhr - drei Schichten à acht Stunden für die Feuerwehren, Zivilschutzorganisationen und alle weiteren Hilfskräfte in den Zentralschweizer Hochwassergebieten. Es ist eindrücklich zu sehen: Das Milizsystem in unserem Land funktioniert sehr gut! Jérôme Martinu, Chefredaktor 17.07.2021, 05.00 Uhr

Die Feuerwehr hat innert wenigen Studen an neuralgischen Punkten in der Stadt Luzern mit wassergefüllten Beaver-Schläuchen Hochwassersperren errichtet. Bild: Jérôme Martinu (Luzern, 13. Juli 2021)

«Fit und höchst motiviert» seien die Einsatzkräfte, sagt der Luzerner Feuerwehrinspektor und Chef des kantonalen Krisenstabs, Vinzenz Graf. Und dies nach Tagen, an denen all die Feuerwehrleute, Zivilschützer und weiteren Fachleute praktisch rund um die Uhr im Einsatz stehen beim Hochwasserschutz. Nicht nur in Luzern, auch in allen anderen Zentralschweizer Kantonen leisten die Einsatzkräfte derzeit professionelle, ausdauernde und äusserst wertvolle Arbeit, um die Hochwasserfolgen so gut wie möglich einzudämmen, das Schadensrisiko zu minimieren.