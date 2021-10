Neun Coronatote in Obwaldner Altersheim – Lügen und Heuchelei

In einem Altersheim in Giswil (OW) wird die gesetzlich vorgeschriebene Maskenpflicht für Pflegende ausgesetzt und die Impfquote der Betagten ist sehr tief. Dann sterben innert wenigen Tagen neun Menschen mit Corona, sechs davon waren ungeimpft - die Polizei ermittelt. Und was tut die Heimleitung? Sie versucht die Situation schönzureden. Es braucht jetzt eine schonungslose Aufklärung durch die Behörden.

Jérôme Martinu, Chefredaktor Jetzt kommentieren 30.10.2021, 05.00 Uhr