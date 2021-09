Neues Parlament: Ebikon muss politisch investieren statt sparen

In der Agglogemeinde Ebikon wird ein Einwohnerrat geschaffen – das ist schweizweit höchst selten. Die Parteien debattieren nun über die künftigen Pensen des Gemeinderates: Vollamt? Hauptamt? Nebenamt? In einer Parlamentsgemeinde muss die Exekutive nicht nur für Alltagsgeschäfte, sondern auch in der strategischen Weiterentwicklung voll ziehen können. Mit den Ressourcen knausern wäre also falsch.

Jérôme Martinu, Chefredaktor 11.09.2021, 05.00 Uhr