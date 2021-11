Kommentar «Chefsache» Perfekter Freund und Helfer – Polizei verdient auch mal ein Dankeschön Bussen verteilen und Nachtruhe anmahnen - die Arbeit der Polizei kann uns manchmal nerven. Aber dieser Blick greift viel zu kurz, wie eine Krimi-Episode am Lucerne Marathon und die zu vielen Einsätze wegen Fussball-Chaoten zeigen. Jérôme Martinu, Chefredaktor Jetzt kommentieren 06.11.2021, 05.00 Uhr

Als hätte der erste Lucerne Marathon unter pandemischen Bedingungen nicht schon selber eine Erfolgsgeschichte geschrieben, kam am letzten Sonntag auch noch ein Krimi mit Happy End hinzu. Ein Schwyzer Polizist war in seiner Freizeit im Zielgelände beim Verkehrshaus, als er im Publikum einen in Zug entlaufenen Sträfling erkannte. Umgehend alarmierte er die Luzerner Polizei, die den Flüchtigen dingfest machen konnte. «Auch wenn wir frei haben, sind wir als Polizisten immer auch ein wenig im Dienst», wies er bescheiden auf die Selbstverständlichkeit seines Handelns hin. Ihm gebührt Dank für seinen Einsatz als perfekter Freund und Helfer.