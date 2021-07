Kommentar «Chefsache» Verhältnismässigkeit wahren statt Sonderzügli fahren – das gilt auch für die Schulen An der Wirtschaftsmittelschule Willisau (WMS) startet nach dem Sommer überraschend kein neuer Lehrgang - es fehlen Schülerinnen und Schüler. Die fehlende Nachfrage für diese schulische KV-Ausbildung ist nicht neu. Grund genug also, das WMS-Angebot an einem einzigen Ort zu konzentrieren. Jérôme Martinu, Chefredaktor 10.07.2021, 05.00 Uhr

Geschafft! Eine Abschlussfeier der Fach- und Wirtschaftsmittelschule des Kantons Luzern im KKL. Bild: Roger Grütter (Luzern, 1. Juli 2019)

Zu wenig Anmeldungen: Die Wirtschaftsmittelschule (WMS) an der Kantonsschule Willisau kann nach dem Sommer keinen Lehrgang starten. Die wenigen angemeldeten Schülerinnen und Schüler wurden nun im letzten Moment vom Kanton an die WMS in der Stadt Luzern umgeteilt – das hat die Kanti und die Schulkommission Willisau überrascht und irritiert. Zu recht! Eine solche Feuerwehrübung ist unschön und unnötig. Denn schon im März ging man von maximal 14 Anmeldungen aus. Und das sind so oder so fragwürdig wenig gemessen an den Kosten von rund 300'000 Franken pro Klasse und Jahr.

Nicht zielführend ist nun der Vorschlag, die freie Schulwahl bei der Anmeldung einzuschränken und damit WMS-Willige per Zwang in Willisau zu halten. Die Absicht dahinter, das (mittel-)schulische Angebot möglichst breit und die Region Hinterland damit infrastrukturell attraktiv zu halten, ist zwar löblich. Mit einer per Zwangszuteilung künstlich am Leben erhaltenen WMS täte man der Kantonsschule Willisau aber kaum einen Gefallen. Ebenso wenig ist der unsichere Zustand der letzten Jahre für die Kanti auf Dauer haltbar. Und auf der übergeordneten Ebene ist eine derart dirigistische Lösung bildungs- und finanzpolitisch nicht wirklich opportun.

Es gibt zwei Lösungsvarianten: 1. Es wird rasch geprüft, ob im Einzugsgebiet mit vertretbarem Aufwand der vierjährige WMS-Lehrgang zur Ausbildung Kauffrau/Kaufmann mit Berufsmatura die Schülerzahl erheblich erhöht werden kann. 2. Schulbehörden und Politik schauen endlich der Realität ins Auge und streichen das Angebot. Die Nachfrage für eine WMS im Einzugsgebiet Willisau ist offenkundig zu gering. Das ist eben keine neue Erkenntnis. Bereits in vergangenen Jahren mussten Klassen mit Schülern aus Luzern aufgefüllt werden.

Bei aller Notwendigkeit einer breiten Bildungslandschaft: Es gilt die Verhältnismässigkeit zu wahren. Das gilt ganz besonders für Spezialangebote mit überschaubarer Nachfrage. Sie werden sinnvollerweise an einem Standort konzentriert. Ob in Luzern, Willisau oder anderswo, das ist sekundär.