Kommentar «Chefsache» Versteckspiele müssen aufhören – Behörden schulden ihren Bürgerinnen und Bürgern Transparenz Der nächste Anlauf: Im Kanton Luzern verlangt ein Vorstoss die Einführung des Öffentlichkeitsprinzips – alle anderen Kantone und der Bund praktizieren dieses bereits. Allein die Prinzipumkehr reicht aber noch nicht: Es braucht einen Kulturwandel in der Verwaltung und bei den politischen Entscheidungsträgern. Jérôme Martinu, Chefredaktor 26.06.2021, 05.00 Uhr

Dokumente und Akten in öffentlichen Verwaltungen: Dank dem Öffentlichkeitsprinzip sind sie für Bürgerinnen und Bürger grundsätzlich frei einsehbar. Symbolbild: Christian Beutler/ Keystone (Zug, 1. März 2018

Endlich! Das Öffentlichkeitsprinzips im Kanton Luzern ist wieder auf der Agenda. Die staatspolitische Kommission fordert per Vorstoss die Einführung. Keine Selbstverständlichkeit! Denn in der Luzerner Politik stiess die Öffnung der behördlichen Dunkelkammer über zehn Jahre lang immer wieder auf Ablehnung der bürgerlichen Mehrheit im Parlament. Und dies obwohl das Öffentlichkeitsprinzip in allen anderen Kantonen und beim Bund längst selbstverständlich ist.