Kommentar Der Kanton Luzern sollte bei der LUKB-Kapitalerhöhung zurückhaltend sein Dass die Luzerner Kantonalbank ihr Eigenkapital stärken will, ist nachvollziehbar. Ihre gute finanzielle Verfassung macht sie für potenzielle Aktionäre attraktiv. Ein grosser Beitrag des Kantons ist nicht nötig. Maurizio Minetti 16.12.2021, 15.40 Uhr

Mehr Eigenmittel haben noch keiner Bank geschadet. Darum ist es grundsätzlich zu begrüssen, dass die Luzerner Kantonalbank zukunftsgerichtet plant und eine halbe Milliarde mittels Kapitalerhöhung aufnehmen will. Umstritten ist aber, woher das frische Geld kommen soll. Schliesslich wurde die LUKB vor zwanzig Jahren unter anderem deshalb teilprivatisiert und an die Börse gebracht, damit sie «entpolitisiert» wird. Die damalige Umwandlung in eine Aktiengesellschaft sollte ermöglichen, dass der Kanton bei einer Kapitalerhöhung nicht übermässig belastet wird.

Doch nun passiert genau das. Der Kanton Luzern, der über 60 Prozent der Aktien hält, zieht bei der geplanten Kapitalerhöhung vollumfänglich mit und leistet mit über 300 Millionen Franken den grössten Beitrag. Dabei ist ein so starkes Engagement des Kantons gar nicht nötig. Die LUKB steht finanziell sehr gut da, langfristig gesehen ist die Aktie an der Börse ein sicherer Wert. Für die breite Bevölkerung und für private Investmentfirmen ist der Kauf von LUKB-Aktien eine gute Anlagemöglichkeit. Kantonsgelder braucht es in diesem grossen Umfang nicht.

Hält sich der Kanton zurück, sinkt die Beteiligung an der Bank. Damit gäbe es zwar weniger Dividenden für die Kantonskasse, doch wäre der Kanton endlich einen Schritt weiter in Richtung einer wirklich «entpolitisierten» Bank.