Zeit ist reif, um Stadtparlament in Sursee ernsthaft zu prüfen

Kommentar Die Zeit ist reif, um ein Stadtparlament in Sursee ernsthaft zu prüfen Vier der sechs Ortsparteien sprechen sich in Sursee für einen Einwohnerrat aus. Der Stadtrat steht nun in der Verantwortung. Niels Jost 11.08.2021, 05.00 Uhr

Weicht die Gemeindeversammlung bald einem Stadtparlament? Im Bild die Abstimmung über die SVP-Initiative zur Abschaffung der Gemeindeversammlung in Sursee. Bild: Pius Amrein (14. Dezember 2015)

Die Stadt Sursee soll einen Einwohnerrat erhalten. Dies fordern Grüne, GLP, FDP und SVP. Die CVP und SP sind skeptisch und wollen tendenziell an der Gemeindeversammlung festhalten. Eine Studie zeigt nun: Beide Modelle haben verschiedene Vor- und Nachteile. Die Autoren empfehlen aber dem Stadtrat, die Einführung eines Parlaments zumindest zu prüfen.

Diese Empfehlung ist mehr als richtig. Denn die Zeit ist reif dafür. Sursee hat mit über 10'000 Einwohnern die kritische Grösse erreicht, bei der die Durchführung einer Gemeindeversammlung an ihre Grenzen stösst und die Schaffung eines Parlaments grundsätzlich möglich wäre. Auch ist das Bedürfnis nach einem Modellwechsel gross: Vier der sechs Ortsparteien sind dafür – sie vereinen gemeinsam fast zwei Drittel der Stimmberechtigten. Zudem könnte der Stadtrat mit ernsthaften Abklärungen verhindern, dass eine Initiative für ein Stadtparlament lanciert wird. Somit könnte er den weiteren Prozess proaktiv mitgestalten, statt ihm ausgeliefert zu sein – wie dies in Ebikon jüngst der Fall war.

Es liegt jetzt also am Surseer Stadtrat, die Zeichen der Zeit zu erkennen und eine sorgfältige Prüfung aufzugleisen. Er hat nichts zu verlieren. Wie die Studienautoren aber richtigerweise anmerken, ist es wichtig, dass die ganze Bevölkerung in diesen Prozess eingebunden wird. Sie muss schliesslich über die Einführung eines Einwohnerrats abstimmen – und gegebenenfalls die Parlamentarierinnen und Parlamentarier stellen.