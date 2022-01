Kommentar Gratis-Tampons mit grosser Symbolkraft Dass in Schultoiletten der Stadt Luzern künftig Menstruationsartikel kostenlos zur Verfügung stehen, trägt dazu bei, ein Tabu zu brechen. Beatrice Vogel 27.01.2022, 18.56 Uhr

In Stadtluzerner Schulen gibt's künftig Gratis-Menstruationsartikel. Alexandra Wey /Keystone

Tampons und Binden werden an Stadtluzerner Schulen ab dem kommenden Schuljahr gratis zur Verfügung gestellt. Was das Luzerner Stadtparlament am Donnerstag beschlossen hat, ist weder ein teurer Budgetposten noch betrifft es vordergründig weite Teile der Bevölkerung. Doch Luzern nimmt damit eine Pionierrolle in der Zentralschweiz ein. Für Schülerinnen bringt die Verfügbarkeit von Menstruationsartikeln eine Erleichterung. Und vor allem ist die Symbolwirkung des Entscheids nicht gross genug einzuschätzen.