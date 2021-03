Kommentar Schnelltests: Horw macht Druck auf den Bund Die Zulassung von Schnelltests, die ohne unangenehmen Nasenabstrich auskommen, kommt nur schleppend voran. Doch die Realität ist den Behörden längst voraus. Robert Knobel 12.03.2021, 05.00 Uhr

Das Alterszentrum Horw hat 500 Speichelschnelltests, die in der Schweiz noch nicht zugelassen sind, im Ausland eingekauft. So sollen künftig sämtliche Besuchende am Eingang systematisch auf Corona getestet werden. Erstmals werden somit in Luzern Tests in Eigenregie und ohne den offiziellen Segen von Gesundheitsbehörden durchgeführt. Das Vorgehen ist risikolos – im besten Fall entdeckt man positive Fälle, die sonst unter dem Radar geblieben wären.