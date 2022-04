Kommentar Mit mehr Transparenz bei Personalrekrutierung helfen sich die Spitäler selbst Wie viel Geld stecken die Zentralschweizer Kantonsspitäler in die Personalrekrutierung? Die Frage ist relevant, weil es sich um Prämien- und Steuergelder handelt. Aber auch, weil sich der Fachkräftemangel zuspitzt. Eine aktive Kommunikation erhöht den Druck auf die Politik. Alexander von Däniken 04.04.2022, 05.00 Uhr

Über Geld spricht man nicht. Ausser es wird in Beton investiert. Die Kantonsspitäler teilen darum gerne aktiv mit, wie viel ein An- oder Neubau kostet. Aber nicht, wie viel Geld sie in die Hand nehmen, um an geeignetes Personal zu kommen. Dabei wird genau diese Investition immer relevanter. Schon seit Jahren kämpfen die Spitäler in der Zentralschweiz und landesweit um genügend Pflegefachkräfte.