Carparkplätze Stadt Luzern: Politik muss entscheiden

Kommentar Hin und Her um Carparkplätze: Es braucht einen baldigen Tourismus-Entscheid Der Luzerner Stadtrat liess 59 Lösungsvorschläge für die Car-Problematik evaluieren. Obenaus schwingen altbekannte Grossprojekte. Brauchte es dafür wirklich eine teure Studie? Robert Knobel 21.09.2021, 20.41 Uhr

Grossprojekte wie Metro oder Parkhaus Musegg wären für Cartouristen ein Komfortgewinn - während gleichzeitig der Carverkehr in der Innenstadt reduziert werden könnte. Eine Win-win-Situation also, wie ein externes Gutachten jetzt zeigt.

Bloss: An diesem Punkt war die Stadt vor Jahren schon einmal, als Initianten diverser Projekte versuchten, den Carverkehr mit neuen Bauwerken in geordnete Bahnen zu lenken. Die städtische Politik entschied dann aber, dass man keine Millionen in neue Infrastruktur investieren will – egal, ob das Geld von privaten Investoren oder von der öffentlichen Hand kommt.

Nun sagt das vom Stadtrat in Auftrag gegebene Gutachten, dass genau solche Infrastruktur-Projekte einen grossen Nutzen bieten würden. Für diese Erkenntnis hätte es wohl keine ausführliche Studie gebraucht.

Es bleibt aber zu hoffen, dass Stadtrat, Parlament, Parteien und Interessengruppen dank der Klärung durch unverdächtige Dritte etwas nüchterner an die Lösungssuche herangehen als bisher. Die Resultate der Studie sollen dabei die Richtung weisen – aber nicht nur: Bevor Fragen wie «Parkhaus Musegg - Ja oder Nein» beantwortet werden können, muss Luzern endlich mit sich selber ausmachen, in welche Art von Tourismus man überhaupt investieren will. Ja, auch diese Frage steht nicht zum ersten Mal im Raum. Doch der Neustart nach Corona erfordert einen baldigen Richtungsentscheid. Weitere jahrelange Debatten ohne Resultat bringen nichts.