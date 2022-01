Vorgehen Kantonsspital Obwalden: Unwürdig einer Demokratie

Kommentar Mangelnde Kommunikation des Obwaldner Regierungsrates ist kein gutes Vorgehen in einer Demokratie Der Obwaldner Regierungsrat informiert nach wie vor nur spärlich über seine Zukunftspläne für die Gesundheitsversorgung in Obwalden. Gerade vor der anstehenden Wahl hätten die Wählerinnen und Wähler ein Anrecht darauf. Lucien Rahm 27.01.2022, 05.00 Uhr

Trotz leichtem Prämienrückgang dieses Jahr: Die Gesundheitskosten werden auch in den kommenden Jahren ansteigen. Insbesondere für kleine Kantone können die finanziellen Lasten, um ein bestimmtes Angebot ermöglichen zu können, proportional höher ausfallen. Dass daher über die Ausgestaltung der regionalen Gesundheitsversorgung und auch über die Auslagerung gewisser Dienstleistungen an überkantonale Zentren diskutiert werden soll, ist legitim.

Lucien Rahm, Redaktor der «Obwaldner Zeitung». Bild: Florian Arnold

Damit eine entsprechende Debatte ihren Zweck erfüllen kann, ist jedoch eine ausreichende Informationsbasis Bedingung. In Obwalden hat sich die Regierung bislang schwer damit getan, ihre Überlegungen zur künftigen Gesundheitsversorgung in ihrem Kanton der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Das Vorgehen sorgt für Frust bei involvierten Fachpersonen der Gesundheitseinrichtungen, manche haben wohl darum gar gekündigt. Auch im Kantonsparlament wächst das Unverständnis über die Intransparenz und bei den Direktbetroffenen – der Bevölkerung – macht sich Unsicherheit über die Zukunft ihrer medizinischen Versorgung breit.

Insbesondere im Hinblick auf die bevorstehende Obwaldner Regierungsratswahl sollte das Wahlvolk jedoch wissen dürfen, was die wieder antretenden Kandidierenden hinsichtlich der Gesundheitsversorgung vorhaben. Doch genau darüber informieren sie bis anhin nur spärlich – und befördern so Spekulationen über einschneidende Abbaupläne. Das ist kein gutes Vorgehen in einer Demokratie. Die Regierungsmitglieder sollten nun Transparenz schaffen.