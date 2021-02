kommentar Öffnung der Luzerner Skigebiete: Insellösungen sind kontraproduktiv Der Entscheid, die Luzerner Skigebiete wieder täglich zu öffnen, ist richtig. Kommt es wieder zu Verschärfungen, braucht es unbedingt ein koordiniertes Zentralschweizer Vorgehen. Roseline Troxler 03.02.2021, 19.19 Uhr

Ab Montag dürfen die Luzerner Skigebiete wieder die ganze Woche öffnen. Diese Ausweitung des Betriebs war überfällig, nachdem sie bisher nur von Donnerstag bis Sonntag offen sein durften. In der ganzen Zentralschweiz kannte kein anderer Kanton solch strikte Regeln. Doch das Coronavirus hält sich nicht an Wochentage. Ebenso wenig ist die Unfallgefahr davon abhängig, ob Wintersportler am Montag oder am Donnerstag aktiv sind. Die Luzerner Insellösung hat höchstens zu einer Konzentration auf den Pisten geführt. Zudem verursachte die Unsicherheit, wie es mit dem Skibetrieb weitergeht, viele Stornierungen bei Hotels – das belastete eh schon gebeutelte Betriebe zusätzlich.