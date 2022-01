Kommentar Samaritervereine sind leider unpopulär – und trotzdem systemrelevant Nachwuchssorgen plagen fast alle Verantwortlichen von Samaritervereinen. Dabei ist die Gesellschaft auf deren gemeinnützige Arbeit angewiesen. Das Problem wird sich wohl nur übers Portemonnaie lösen lassen. Christian Peter Meier 05.01.2022, 05.00 Uhr

Fast überall das gleiche Bild: Samaritervereine kämpfen landesweit ums Überleben, weil ihnen der Nachwuchs fehlt. Zunehmend schwierig ist es zudem, genügend Leute für die Vorstandsarbeit zu finden. Diese Phänomene sind freilich nicht auf die Samariterszene beschränkt: Manch ein Vereinspräsident kann davon ein Lied singen. Doch in diesem Fall ist die Situation besonders einschneidend: Denn Samariterinnen und Samariter leisten eine sehr wichtige gesellschaftliche Arbeit: Ein Dorffest oder eine Sportveranstaltung wie der Lucerne Marathon ohne sie? Kaum vorstellbar!

Um das Modewort zu gebrauchen: Samaritervereine sind systemrelevant. Das wird die Gesellschaft spätestens dann merken, wenn sich das Verhältnis zwischen den gemeinnützig Arbeitenden und den davon Profitierenden noch weiter verschlechtert haben wird. Das Problem dürfte dann nur noch übers Portemonnaie zu lösen sein, indem man Sanitätsdienste und Nothelferkurse weiter und grossflächig professionalisiert – und die Nutzniessenden dafür bezahlen lässt.

Umso mehr zu loben sind die verbleibenden Aktiven: Im Kanton Luzern etwa sind es derzeit noch 1420 Mitglieder, organisiert in 51 Vereinen. Sie geben nicht auf, sondern wollen im Gegenteil dank Fusionen schlagkräftig bleiben. Gerade in Zeiten der Pandemie mit vielen abgesagten Veranstaltungen hätten sie auch eine andere Strategie verfolgen und sich klammheimlich verabschieden können. Nach dem Motto: Nach uns die Sintflut. Doch so tickt der barmherzige Samariter, die barmherzige Samariterin zum Glück nicht.