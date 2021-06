Kommentar Stellensuche bei Studienabgängern: Der Trend stimmt, doch Unsicherheiten bleiben Die Arbeitslosenquote bei Personen mit Abschluss auf Hochschulstufe hat sich seit vergangenem August halbiert. Das ist erfreulich – doch die Lage bleibt trügerisch. Pascal Studer 08.06.2021, 05.00 Uhr

Vorlesungen nur am Bildschirm, kein Austausch mit Mitstudierenden – und fast immer eingeschlossen in den eigenen vier Wänden: Corona hat den Studierenden in den letzten drei Semestern einiges abverlangt. Für viele ist das Studium nämlich nicht nur ein Büffeln interessanter Literatur und ein Austesten eigener intellektueller Grenzen, sondern eben auch ein prägender Lebensabschnitt auf persönlicher Ebene.