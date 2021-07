Kommentar Wert des Zivilschutzes zeigt sich erst bei Katastrophen – umso wichtiger ist genug Nachwuchs Die Zivilschutzorganisationen kämpfen mit Rekrutierungsproblemen. Nun prüft der Bund Vorschläge der Kantonsregierungen – zu Recht. Lukas Nussbaumer 07.07.2021, 05.00 Uhr

Der Kanton Luzern zählt derzeit knapp 2900 Zivilschützer. Das sind 200 mehr, als der Sollbestand beträgt. Dennoch ist die Lage alarmierend, weil die Zahl der neu rekrutierten Zivilschützer im letzten Jahr regelrecht eingebrochen ist: Statt der benötigten 220 Personen konnten nur noch deren 100 gewonnen werden. Das Problem wird sich in den nächsten Jahren akzentuieren, weil die Zahl der Stellungspflichtigen sinkt und der Bund die Dienstdauer von 20 auf zwölf Jahre gesenkt hat.

Wie wichtig der vor Corona oftmals etwas belächelte Zivilschutz ist, zeigt sich erst in Krisenzeiten. Um bei der Bewältigung der Pandemie tatkräftig helfen zu können, haben die Dienstpflichtigen nämlich weit mehr Tage geleistet, als sie das in Jahren ohne Grossereignisse tun müssen. Wie eminent wichtig die Hilfsorganisation ist, zeigt sich auch in diesen Wochen, wo die Unwetterschäden Sonderefforts erfordern.

Dass die vom Luzerner Regierungsrat Paul Winiker präsidierten kantonalen Zivilschutzdirektoren nun Alarm schlagen, ist deshalb richtig. Genauso richtig ist die Reaktion des Bundes: Er reagiert offen auf Vorschläge wie etwa jenen, Zivildienstleistende im Zivilschutz einzusetzen. Ob die Gesetzesmühlen in Bundesbern schnell genug mahlen, muss sich allerdings erst noch weisen. Sonst muss die vom Kanton Luzern auf zwei Jahre befristet erlassene Notverordnung, welche eine längere Dienstdauer ermöglicht, verlängert werden.