Kommentar zur Zentralschweizer Digitalisierungsinitiative

Museum Neuer Digitrail im Verkehrshaus in Luzern – das haben Schienen, Schafe und Salate mit Digitalisierung zu tun

Der Digitaltag ist am Mittwoch auch im Verkehrshaus in Luzern gefeiert worden. Für die Öffentlichkeit am interessantesten ist der neu eröffnete Digitrail. Unsere Zeitung hat ihn mit Regierungsrat Fabian Peter ausprobiert.