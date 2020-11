Kommentar Militärsport-WM 2025 in der Zentralschweiz? Wichtig ist eine frühe Kommunikation Im kommenden Mai entscheidet sich, ob in fünf Jahren 1000 Sportler aus der ganzen Welt in die Zentralschweiz kommen. Ist das der Fall, müssen Bund, Kanton und Gemeinden aktiv über den Grossanlass informieren. Alexander von Däniken 05.11.2020, 05.00 Uhr

Fünf Jahre dauert es, bis in der Zentralschweiz und im Goms allenfalls ein sportlicher Grossanlass ausgetragen wird. Gerade in diesen Zeiten fallen Sportveranstaltungen reihenweise der Pandemiebekämpfung zum Opfer. Was ist in fünf Jahren? Und doch: Im kommenden Mai entscheidet der Militär-Weltsportverband, ob die Wintersportspiele 2025 in der Zentralschweiz und im Goms stattfinden werden. Erwartet werden rund 1000 Sportler aus über 40 Nationen.

Die Chancen für die Schweizer Kandidatur stehen gut. Der Militär-Weltsportverband will die Sommerspiele vom letzten Jahr in Wuhan vergessen machen. Die Spiele stehen im Verdacht, die Verbreitung des Coronavirus befördert zu haben. Das Gastgeberland China hat im Orientierungslauf betrogen. Und die Regierung zügelte für die Spiele Bewohner und schloss Firmen. Schon fest stand, wo die Winterspiele 2021 stattfinden sollen: in Berchtesgaden in Bayern.

Erhält die Schweizer Kandidatur im Mai den Zuschlag, sind Bund, Kantone und Austragungsgemeinden wie die geplante Host-City Luzern besonders gefordert. Sie müssen so früh wie möglich die Bevölkerung einbinden und aktiv kommunizieren. Denn eine Parlamentsdebatte oder sogar eine Abstimmung ist Stand heute nicht nötig, weil der Bund für praktisch alle Kosten aufkommt. Grundlage für die Kommunikation ist das solide Bewerbungsdossier, das Nachhaltigkeit und faire Wettkämpfe verspricht. Doch Papier allein wird nicht reichen.