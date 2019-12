Gastkommentar Nachhaltig ist nur die Scham Die Kabarettistin Patti Basler prüft die Wörter des Jahres auf ihren Realitätsgehalt Patti Basler 09.12.2019, 05.00 Uhr

Patti Basler ist Autorin und Kabarettistin. Die studierte Erziehungswissenschafterin erhielt 2019 den Salzburger Stier und den Prix Walo (Comedy).

"Klimajugend", "Ok Boomer", "Flugscham" sind die Wörter des Jahres. Tatsächlich ist es die Jugend, die am lautesten gegen den menschgemachten Klimawandel protestiert. Es ist die Jugend, die später am meisten unter dem Klima zu leiden haben wird. Wenn die Erde vom Zeitalter der Menschheit, dem Anthropozän, ins Zeitalter des Klimakteriums kommt: Hitzewallungen, Schweissausbrüche, welche die Ufer überfluten lassen, ausgetrocknete Feuchtgebiete. Wechseljahre. Jene bezeichnet man heute allerdings als Change-Management.