Standortentscheid für Spitalneubau kommt viel zu spät Der Neubau des Luzerner Kantonsspitals in Sursee wird auf dem jetzigen Areal gebaut. Der Entscheid ist nachvollziehbar. Dass es dafür dreieinhalb Jahre gedauert hat, nicht. Alexander von Däniken 02.04.2020, 18.06 Uhr

Jetzt ist klar, wo der Neubau des Luzerner Kantonsspitals Sursee erstellt wird: nicht auf der «Schwyzermatte» in Schenkon, sondern auf dem jetzigen Areal. Das Ergebnis ist nachvollziehbar. Beide Standorte haben Vor- und Nachteile. Gegen das Areal in Schenkon sprach, dass es zuerst hätte umgezont werden müssen. Gegen einen Neubau am jetzigen Standort in Sursee sprach die mangelhafte Erschliessung. Dieses Problem könne nun gelöst werden, begründet der Regierungsrat seinen Entscheid – ohne ihn näher auszuführen.