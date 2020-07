Tanzen mit Maske in Luzerner Clubs geht gut – zur Not

Wegen Corona-Einschränkungen: Schüür-Chef schiesst auf Facebook gegen Regierungsrat Guido Graf

Marco Liembd, Geschäftsleiter des Konzerthauses Schüür, richtet in einem offenen Brief scharfe Worte an die Adresse von Gesundheitsdirektor Guido Graf. Die Kulturstadt werde «auf die Schlachtbank geführt».