Kommentar Lucerne Festival: Vertrauen wieder herstellen Kultur-Redaktor Urs Mattenberger äussert sich zum Programm des Lucerne Festival und zu den vergangenen Konflikten. Urs Mattenberger 13.02.2020, 05.00 Uhr

Urs Mattenberger Manuela Jans-Koch

Nach den Querelen der letzten Monate gab es am Mittwoch an der Programm-Medienkonferenz des Lucerne Festival wieder gute Nachrichten. Im Sommer setzen das neue Jugendfestival «Music for Future» und neue Formate auch im Stadtraum überraschende Akzente zum Beethoven-Jubiläumsjahr. Und am ersten Herbstwochenende kommt mit der wirbligen Geigerin Patricia Kopatchinskaja eine Generation zum Zug, die der Klassik eine Vitaminzufuhr verpasst.