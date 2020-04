Kommentar Warnschuss für neue Krienser Stadträte Robert Knobel 22.04.2020, 18.21 Uhr

Nach Lothar Sidler (CVP) und Matthias Senn (FDP) wirft auch Franco Faé (CVP) das Handtuch: Die drei Letztplatzierten bei den Krienser Stadtratswahlen treten zum 2. Wahlgang nicht mehr an. Somit steht fest: Die Exekutive in der viertgrössten Zentralschweizer Gemeinde wird höchstens noch ein bisheriges Mitglied enthalten: Judith Luthiger (SP). Deren Wahlchancen stehen gut, ebenso die von Roger Erni (FDP). Maurus Frey (Grüne) wurde schon am 29. März gewählt. Somit kommt es um die verbleibenden zwei Sitze zu einem Kampf zwischen Cla Büchi (SP), Marco Frauenknecht (SVP) und einer oder zwei CVP-Kandidatinnen. Das Resultat wird ein Links- oder Rechtsrutsch sein. Aber das ist nicht so entscheidend. Zentral ist der klar erkennbare Wille der Wählerschaft, neue Kräfte ans Ruder zu lassen. Dies war richtigerweise auch das Hauptargument von Sidler, Senn und Faé für ihren Verzicht.