Leserbrief Die grüne Welle ist keine Einbahnstrasse «Kein Öl und Gas bis 2050», Ausgabe vom 19. August 31.08.2022, 14.04 Uhr

Ein medialer Hype folgt dem nächsten. War es einst Greta Thunberg und das Coronavirus waren, sind es heute die steigenden Energiekosten und die Dürre in Europa. Und immer gerne angefeuert von politischen Gutmenschen.

Selbstverständlich haben die genannten Aktivisten nichts Böses im Sinn. In dem sie jedoch dem Volk mit süssen Parolen grünen Sand in die Augen zu streuen und mit Verboten und Restriktionen die Politik beeinflussen, schaden sie unserer Wirtschaft.

Den CO2-Ausstoss in der Schweiz mit Verboten, aufgezwungenem Verzicht und 16 Grad im Schlafzimmer so zu reduzieren, dass ein spürbarer Effekt erzielt wird, ist utopisch. Der Anspruch auf Komfort wird mit zunehmendem Wohlstand nicht abnehmen. Ist schon heute fast jedes neu zugelassene Auto ein SUV. Sinnvoller wäre es, technologische Innovationen zu forcieren und zu unterstützen.

Ein Blick in die Glaskugel: Heute sind wir dank des Schweizer Ingenieurs Hans Michael Kellner technisch in der Lage, Kohlenstoffdioxid wirtschaftlich aus der Luft zu saugen, zu speichern und in neuen Treibstoff oder synthetisches Erdgas umzuwandeln. Island macht es uns seit 2021 vor. Eine innovative Anlage, die Kohlendioxid aus der Luft saugt und in Gestein umwandelt, soll im Jahr 4000 Tonnen CO2 aus der Luft filtern.

Dieses Beispiel soll zeigen, wer die Augen vor neuen Technologien schliesst und auf der grünen Welle weiter reitet, bleibt am Ende stehen.

Tao Gutekunst, Präsident FDP Cham