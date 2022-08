Leserbrief Schattdorf und das Unwissen der Jungen über die neuere Geschichte "Schattdorf: Gemeinde zeigt Nazi-Bild im Netz", Ausgabe vom

9. August André Dörflinger 10.08.2022, 15.25 Uhr

Ach, die heutigen Jungen bis 30 wissen doch nichts von der neueren Geschichte! Da macht man sich viel zu viele Illusionen darüber, setzt zu viel voraus. Schon in den 1990ern wusste ein Bekannter von mir, ein damals 30-jähriger Bankkader nicht, wann der Zweite Weltkrieg stattgefunden hat. Das liege schlicht nicht in seinem Interessenbereich, sagte er. Und er begehrte auch nicht, von mir aufgeklärt zu werden. Denn ohne die Zusammenhänge zu kennen, ist es in der Tat schwierig, sich Jahreszahlen zu merken. Der Spruch ist auch zynisch, denn gemeint ist: Wer sich (weisungsgemäss) zu Tode schuftet, wird frei (durch Tod).