Forum Eine Therapie als Kampfansage gegen negative Gedanken «Der Kampf gegen negative Gedanken», Ausgabe vom 30. September. 04.10.2022, 17.57 Uhr

Wohlweislich könnte es sein, dass ich einem Teil der Leserschaft möglicherweise auf die «Nerven» gehen könnte durch meine ständigen Leserbriefe. Ein Kollege betitelte mich kürzlich als «Meckerer». Kann aber psychisch Kranken geholfen werden, so soll man doch den betroffenen Personen eine Hilfe unbedingt unterbreiten.

Auch meine Person geriet in den Jahren 2016/17 unerwartet in «ein Loch». Schreckliches Gefühl mit Unmut, keine Freude mehr an allem auch nicht am Musizieren, uninteressiert für ein Zuhören der geliebten Ländlermusik, keine Motivation an Begehungen und Wandern und so fort. Müde und unmotiviert in allen Belangen.

Ein Arzt und Psychiater aus Zürich überwies mich an die Psychiatrische Universitätsklinik in Zürich zur Elektrokonvulsionstherapie (EKT). Anfänglich einmal pro Woche (60 Minuten inklusive Vorbereitungen), nach zwei Monaten bin ich nur noch monatlich von zu Hause aus nach Zürich gereist, später quartalsweise. Nach eineinhalb Jahren meldete ich mich beim einweisenden Arzt als «gesund». Keine Anzeichen mehr von Depressionen. Den Test dazu hatte ich ohne jegliche Probleme mit Erfolg bestanden.

Über die EKT kann im Internet (Wikipedia) nachgelesen werden. Meine Empfehlung an Ärzte und Patienten: eine Therapie als Kampfansage gegen negative Gedanken.

Meinrad Grüniger, Ennetbürgen