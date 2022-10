Forum Schneller im Stau nach Luzern Zur Abstimmung über Stans West in Nidwalden am 27. November. 09.10.2022, 13.00 Uhr

Stans West ist teuer! Mindestens 1 Million pro 100 Meter Strasse. Allein dies macht nachdenklich. Wer so viel Geld ausgibt, muss gute Gründe haben.

Ich fahre selber mit dem Velo und dem Auto die Strecke von Ennetmoos nach Stans unzählige Male. In der Tat muss auch ich oft am Karliplatz warten. Auch ich sehe die vielen Autos – und gehöre oft auch dazu. Aber ich weiss auch, dass ich zu gewissen Zeiten mehr Zeit einplanen muss – für den Verkehr in Stans, auf der A2 nach Luzern oder auch an anderen Orten.

Es ist der Preis für Wohnen in Nidwalden und Arbeiten anderswo. Es ist der Preis, dass wir alle so individuell mobil sein wollen. Es ist der Preis, dass wir nur schlecht warten können. Ich merke am Karliplatz jeweils, dass ich auch gerne schneller vorwärtskommen möchte, dass ich Nachbarschaften belaste – und muss mir eingestehen, dass ich nicht alles gleichzeitig haben kann.

Stans West verspricht viel – aber ich zweifle, ob diese Versprechen zu halten sind. Es gibt keine Massnahmen für das Zentrum Stans. Es fehlen Überlegungen, ob langsamer Fahren zu Stosszeiten etwas bringen kann. Weil all dies bisher zu kurz kommt, sind mir die vielen Millionen zu viel! Wenn ich am Karliplatz warten muss, dann frage ich mich immer öfter, wie wir heute in einem vorstädtischen Raum leben wollen – und ob mehr Strassen wirklich die Lösung ist. Für mich nicht. Darum sage ich Nein zu Stans West.

Thomas Wallimann, Landrat Grüne, Ennetmoos