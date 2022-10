Forum Zuerst Probleme vor der eigenen Tür lösen «Nidwalden weibelt für Durchgangsbahnhof», Ausgabe vom 21. Oktober. 26.10.2022, 17.09 Uhr

Voraussichtlich im Jahr 2027, also in fünf Jahren, wird das eidgenössische Parlament über die Realisierung des Durchgangsbahnhofs in Luzern entscheiden. Der Nidwaldner Regierungsrat betont in seiner Antwort auf die Interpellanten von Mario Röthlisberger und Daniel Krucker, dass es sich beim Durchgangsbahnhof Luzern um ein Jahrhundertprojekt für die gesamte Zentralschweiz handle.